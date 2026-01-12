Липецкому подростку в глаз отлетела фреза от домашнего станка

В Липецке фреза от домашнего станка отлетела подростку в глаз

В Липецке плохо закрепленная фреза от домашнего станка отлетела подростку в глаз и сильно его травмировала. Об этом сообщает региональный минздрав.

Инцидент произошел дома у несовершеннолетнего, когда он решил самостоятельно проверить станок. Не обеспечив надлежащее крепление фрезы, он заглянул в механизм и случайно нажал кнопку пуска. В результате незакрепленная деталь вылетела и с силой ударила его в глаз.

Пострадавшего юношу экстренно доставили в медицинское учреждение. Врач-офтальмолог оказала подростку первичную помощь, а затем хирург провела необходимую ему операцию.

В настоящее время у подростка наблюдается существенная потеря зрения на травмированном глазу. Точный прогноз восстановления пока неясен.

