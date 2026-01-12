Размер шрифта
Сеть гипермаркетов OBI сменит название

Сеть строительных гипермаркетов OBI сменит название на DOM Лента
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Сеть строительных гипермаркетов OBI проведет ребрендинг и будет работать под названием DOM Лента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы обновляемся. OBI скоро станет DOM Лента», — сказано в сообщении.

В июне 2025 года Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку сети OBI компанией «Гермес».

Сеть OBI вышла на российский рынок в 2003 году и на сегодняшний день насчитывает 25 гипермаркетов в 11 городах. Деятельность магазинов в РФ была приостановлена в марте 2022 года, однако уже в мае торговля была возобновлена.

В ноябре 2023 года немецкая OBI GmbH & Co. Deutschland KG, владевшая строительными гипермаркетами OBI в России, подала в арбитражный суд Московской области иск с требованием запретить ее бывшей «дочке» ООО «ОБИ Франчайзинговый центр» использование товарных знаков компании в РФ.

В август того же года сообщалось, что ООО «ОБИ франчайзинговый центр», структура сети товаров для дома OBI, подала заявку на регистрацию бренда Domus во всех 45 классах Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Ранее продавцы массово пожаловались на Ozon.

