Ученые обнаружили отравленные наконечники стрел возрастом 60 тысяч лет в Южной Африке

Ученые обнаружили отравленные наконечники стрел возрастом около 60 тысяч лет в Южной Африке, пишет NDTV.

Кварцевые наконечники стрел были найдены в скальном убежище Умхлатузана в провинции Квазулу-Натал. Исследователи пришли к выводу, что древние охотники использовали яд, который постепенно ослаблял добычу, облегчая последующее преследование и поимку. До настоящего времени самые древние свидетельства использования отравленных стрел относились к середине голоцена — примерно 4–8 тысяч лет назад — и были найдены в Египте и Южной Африке.

Анализ показал, что яд на наконечниках был получен из луковицы местного токсичного растения Boophone disticha, широко распространенного в Южной Африке. Ученые отметили, что тот же токсин встречается и на стрелах более поздних исторических периодов. Известно, что это вещество способно нейтрализовать мелких животных в течение 20–30 минут и вызывать у человека тошноту, нарушения зрения и мышечную слабость.

Ведущий автор исследования, профессор Свен Исакссон из Археологической исследовательской лаборатории Стокгольмского университета, подчеркнул важность находки. По его словам, понимание того, что яд подействует на животное спустя несколько часов, демонстрирует способность древних людей прогнозировать последствия своих действий.

Исакссон также отметил, что обнаружение одного и того же токсина на доисторических и более поздних стрелах подтверждает устойчивость химических соединений в почве на протяжении десятков тысяч лет и указывает на преемственность охотничьих знаний.

