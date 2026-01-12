Над Белгородом сбили воздушные цели ВСУ

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила воздушные цели противника над Белгородом и Белгородским округом. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Информации о последствиях пока нет.

На фоне успешного отражения атаки Вооруженных сил Украины Гладков сообщил об отбое ракетной опасности. Сигнал тревоги, оповещающий об угрозе атаки с воздуха, звучал в Белгороде и Белгородском округе, а также Шебекино и Шебекинском округе всего семь минут.

В Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО с 08:00 до 16:00 мск уничтожили 19 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, семь дронов самолетного типа были сбиты над территорией Крыма. Еще пять вражеских БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря, четыре обезврежены в Краснодарском крае. Два беспилотника ликвидированы над территорией Курской области, один — над территорией Белгородской области.

Ранее министр обороны РФ оценил почти в 100% эффективность российских систем ПВО.