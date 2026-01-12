Белгородцев предупредили о ракетной опасности

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском округе, Шебекино и Шебекинском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал он.

До этого Гладков сообщил о катастрофической ситуации в энергоснабжении региона, связанной с обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что для восстановления энергетики затрачиваются колоссальные усилия. По его словам, несмотря на усилия, предпринимаемые с 2022 года, заместить утраченные мощности пока не получается.

Утром 9 января Гладков заявил, что без электричества в Белгородской области после ракетного удара ВСУ оставались 556 тысяч человек в шести муниципальных образованиях.

Ранее в Белгородской области выстроились очереди на заправках и у банкоматов.