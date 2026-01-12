Петру Яну предрекли победу в 10 из 10 боев у Двалишвили

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов предположил исход реванша грузинского спортсмена Мераба Двалишвили и россиянина Петра Яна, передает UDAR.

«Если даже Мераб Двалишвили отдохнет шесть месяцев и подерется еще раз с Петром или еще десять раз… Все десять раз Петр будет его бить, если будет в такой же форме. У Мераба борьба лучше, но у него нет того атакующего грэпплинга — держать, завязывать, забирать спину, со спины на живот. Поэтому я говорю, что в десяти матчах Петя выиграет все десять», — заявил Нурмагомедов.

Утром 7 декабря Ян одолел Двалишвили на турнире UFC 232 и забрал титул в легчайшем весе. Поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47. После боя грузинского бойца сразу госпитализировали из-за полученных повреждений. Для него это поражение стало первым за 15 последних боев в UFC.

Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.

Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в 2020 году, победив Жозе Альдо. Позже он также выигрывал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе в октябре 2021 года. Он потерял пояс в 2022 году, когда проиграл поединок Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.

Ранее Двалишвили на видео показал, как снимает швы с лица после поражения от Яна.