Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

Петру Яну предрекли победу в 10 из 10 боев у Двалишвили

Нурмагомедов о реванше Яна и Двалишвили: Петр выиграет 10 из 10
Stephen R. Sylvanie-Imagn Images/Reuters

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов предположил исход реванша грузинского спортсмена Мераба Двалишвили и россиянина Петра Яна, передает UDAR.

«Если даже Мераб Двалишвили отдохнет шесть месяцев и подерется еще раз с Петром или еще десять раз… Все десять раз Петр будет его бить, если будет в такой же форме. У Мераба борьба лучше, но у него нет того атакующего грэпплинга — держать, завязывать, забирать спину, со спины на живот. Поэтому я говорю, что в десяти матчах Петя выиграет все десять», — заявил Нурмагомедов.

Утром 7 декабря Ян одолел Двалишвили на турнире UFC 232 и забрал титул в легчайшем весе. Поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47. После боя грузинского бойца сразу госпитализировали из-за полученных повреждений. Для него это поражение стало первым за 15 последних боев в UFC.

Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.

Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в 2020 году, победив Жозе Альдо. Позже он также выигрывал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе в октябре 2021 года. Он потерял пояс в 2022 году, когда проиграл поединок Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.

Ранее Двалишвили на видео показал, как снимает швы с лица после поражения от Яна.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27602947_rnd_4",
    "video_id": "record::5cd8f380-5378-40a2-a5c7-cdd87e9029d3"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+