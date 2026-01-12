Мизулина предложила обнародовать все данные про иноагентов

Россияне должны получать больше данных о том, какой вред и как именно приносят государству иностранные агенты. Об этом заявила ТАСС глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

По ее словам, молодежь хочет видеть фактуру.

«Встретился с представителями какого-то посольства? Покажите видео. Получил деньги? Покажите выписку с банковского счета или как он обменивал иностранную валюту где-то в обменнике. Ведь, скорее всего, вся эта информация у государства есть, потому что решение то или иное принимается на основании фактов», — отметила Мизулина.

Глава «Лиги безопасного интернета» уточнила: для этого придется изменить несколько законов, однако люди получат понимание ситуации. При этом все это поможет россиянам осознать, что человек действительно работает против РФ в интересах другого государства.

В декабре Мизулина рассказала, что на фоне блокировок ресурсов за несколько дней получила 63 тысячи писем от школьников, студентов и их родителей. Она отметила: блокировка ресурсов не решает проблемы доступа преступников и провокаторов к несовершеннолетним. По словам общественницы, дети одномоментно не перестанут играть в игры. А условия для того, чтобы они меньше времени проводили онлайн, не созданы. Поэтому несовершеннолетние просто перейдут на другие ресурсы либо будут использовать методы обхода.

Ранее Путин заявил, что в России нет репрессий в отношении иноагентов.