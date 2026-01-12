Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

ПВО не дали беспилотникам ВСУ долететь до целей в нескольких регионах России

Минобороны: силы ПВО за восемь часов сбили 19 украинских дронов в России
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) с 08:00 до 16:00 мск уничтожили 19 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, семь дронов самолетного типа были сбиты над территорией Крыма. Еще пять вражеских БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря, четыре обезврежены в Краснодарском крае. Два беспилотника ликвидированы над территорией Курской области, один — над территорией Белгородской области.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские войска ударом ракетного комплекса «Орешник» вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. По данным ведомства, на предприятии производились ударные дроны большой и средней дальности, которые Вооруженные силы Украины использовали для ударов по гражданским объектам в глубине России. Кроме того, на заводе ремонтировалась и обслуживалась техника, в том числе истребители F-16 и МиГ-29, переданные Западом в качестве военной помощи Киеву.

Ранее министр обороны РФ оценил почти в 100% эффективность российских систем ПВО.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27603001_rnd_1",
    "video_id": "record::1409e204-4c8b-44e4-b62f-1185984e7972"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+