ПВО не дали беспилотникам ВСУ долететь до целей в нескольких регионах России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) с 08:00 до 16:00 мск уничтожили 19 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, семь дронов самолетного типа были сбиты над территорией Крыма. Еще пять вражеских БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря, четыре обезврежены в Краснодарском крае. Два беспилотника ликвидированы над территорией Курской области, один — над территорией Белгородской области.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские войска ударом ракетного комплекса «Орешник» вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. По данным ведомства, на предприятии производились ударные дроны большой и средней дальности, которые Вооруженные силы Украины использовали для ударов по гражданским объектам в глубине России. Кроме того, на заводе ремонтировалась и обслуживалась техника, в том числе истребители F-16 и МиГ-29, переданные Западом в качестве военной помощи Киеву.

Ранее министр обороны РФ оценил почти в 100% эффективность российских систем ПВО.