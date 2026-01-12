В Краснодаре учитель оскорбил детей по национальному признаку и был уволен

В Краснодаре уволили оскорблявшего детей по национальному признаку учителя

Педагог, оскорблявший учащихся шестого класса в краснодарской школе, больше не работает в учреждении. Об этом рассказали представители Муниципального Центра Управления города Краснодара.

Как утверждают авторы местного паблика, скриншот из которого прикрепили представители ведомства, учитель математики называл русских «свиньями».

По данным местных СМИ, после этого высказывания он продолжил оскорблять нацию. Все это было обращено к детям. Когда об инциденте узнали в родительском комитете, представители несовершеннолетних написали обращение к директору.

В результате мужчину уволили. Также в школе инициировали педагогическое расследование.

«Информация передана в правоохранительные органы для правовой оценки. Директор уже провела встречу с родителями», – сообщается в публикации МЦУК.

Помимо этого, материалы об инциденте педагоги направили в компетентные органы.

