В Госдуме заявили, что генетические тесты не должны быть обязательными для россиян

Глава парламентского комитета по защите семьи Нина Останина в разговоре с «Газетой.Ru» поддержала идею ввести генетические тесты для будущих родителей при планировании беременности. По ее мнению, оплачивать тесты должно государство, а в случае выявления нарушений – еще и лечение патологий.

«Мера важная. Родители вправе прогнозировать рождение ребенка и понимать уже сейчас, какие можно меры можно предпринять для того, чтобы избежать возможных случаев генетической поломки. Оно не должно носить обязательный характер. Это право должно быть добровольным и финансируемым за счет средств обязательного медицинского страхования, — это было бы правильно», — заявила она.

Останина считает, что государство должно покрывать и другие расходы будущих родителей, если выявилась «генетическая поломка».

«В случае, если все-таки генетическая экспертиза или тестирование определит, что есть какая-то поломка генетическая, то, конечно, родителям в будущем предлагается либо процедура ЭКО, и тоже за бюджетный счет. То есть не просто тестирование ради тестирования, а тестирование ради того, чтобы понять, в какой помощи нуждаются будущие молодые родители. Далеко не каждый будущий молодой родитель может себе позволить [генетический тест]. Эту функцию должно взять на себя государство, но при этом государство должно обеспечить персональную тайну, заботиться о том, чтобы в случае генетических поломок предложить будущим родителям выход из ситуации. Семья создается для того, чтобы все-таки продолжить род, родить ребенка. В этом — высшее счастье каждой матери, каждого отца», — заключила депутат.

Агентство ТАСС до этого сообщило, что российское правительство планирует разработать и внедрить программы генетического скрининга для будущих родителей при планировании беременности. Отмечается, что Минздраву поручили разработать комплекс соответствующих мер в течение 2026 года.

Ранее стало известно, что работодатели смогут отправлять сотрудников к психиатру.