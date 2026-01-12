Байден сменил номер телефона после звонка журналиста

Журналист The New York Times Тайлер Пейджер рассказал, что предпринял попытку связаться с экс-президентом США Джо Байденом, чтобы взять у него интервью. Однако, по словам Пейджера, после его звонка политик сменил номер телефона, пишет ТАСС.

«Я действительно звонил ему [Байдену], и он действительно сменил номер», — сказал Пейджер во время интервью президента США Дональда Трампа.

Трамп в свою очередь подчеркнул, что он, в отличие от Байдена, готов к общению с прессой и не стал менять номер телефона. Он также предположил, что его предшественник не смог бы выдержать формат длительного интервью и, скорее всего, «уже лежал бы на полу» от усталости.

В начале января президент Трамп заявил, что единственным официальным документом, лично подписанным Джо Байденом за время его пребывания на посту президента, является указ о помиловании Байдена-младшего. Все остальные бумаги, требовавшие резолюции главы государства, были подписаны с помощью автопера, утверждает политик.

Ранее Байдену назначили крупнейшую пенсию среди экс-президентов США.