Украинский дрон повредил дом в Краснодарском крае

Обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повредили крышу частного дома в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что инцидент произошел в Славянске-на-Кубани. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных и специальных служб.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — подчеркнули в оперативном штабе.

12 января украинский БПЛА атаковал двух сотрудников предприятия «Луганскгаз», направлявшихся из поселка Краснореченское в Кременском муниципальном округе Луганской народной республики (ЛНР) в Рубежное. В правительстве региона рассказали, что травмы получили мужчины 1964 и 1979 годов рождения.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. При этом состояние одного из газовщиков оценили как тяжелое. Врачи диагностировали у него «сильную кровопотерю и очень серьезные ранения нижних конечностей», в связи с чем мужчину поместили в реанимационное отделение.

Ранее в Курской области подсчитали число сбитых за праздники украинских дронов.