Арестована 53-летняя «любовница» принца Гарри

Американская звезда реалити-шоу «Настоящие домохозяйки из Вашингтона», дизайнер Кэтрин Омманни была арестована за отказ платить за отель на Майорке. Об этом сообщает Daily Mail.

53-летнюю Омманни задержали 11 января по подозрению в мошенничестве после того, как утром менеджер отеля сообщил о ней в полицию. Менеджер обвинили женщину в том, что она покинула трехзвездочный отель Playas del Rey в Санта-Понсе, не оплатив счет на общую сумму более 434 фунтов стерлингов за девятидневный отдых.

Источники в полиции подтвердили факт ареста, вечером того же дня женщина предстала перед судьей в столице Майорки Пальме. Позже Омманни была освобождена под залог до окончания расследования.

«Это все чушь собачья. Счет был оплачен. У меня есть доказательства того, что счет был оплачен полностью. Это была техническая ошибка со стороны отеля, и я буду добиваться извинений в суде», — заявила дизайнер.

Источники утверждают, что Омманни забронировала номер в отеле, используя карту без средств на счету.

В ноябре 2022 года Омманни рассказала о двухмесячном романе, который якобы завела с британским принцем Гарри в 2006 году после встречи с ним в баре, когда ему был 21 год, а ей — 34.

Принц Гарри женат на актрисе Меган Маркл, они воспитывают двоих детей. Семья живет в США и недавно начала продавать билеты на ужин с их участием за $100 тысяч.

