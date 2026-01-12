Размер шрифта
Рютте заявил, что Трамп делает «добрые дела» для НАТО

Генсек Рютте: Трамп делает добрые дела и правильные вещи для НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп делает правильные вещи для военного блока и поощряет его членов тратить больше на оборону. Его слова приводит «Европейская правда».

«Я всегда считаю, что, когда люди помогают альянсу, они делают добрые дела. Дональд Трамп делает правильные вещи для НАТО, поощряя нас всех тратить больше, чтобы сравняться с расходами США», – заявил Рютте.

Он также поприветствовал активизацию усилий Североатлантического альянса по защите Арктики. По его словам, «Дания уже ускоряет свои инвестиции в оборону, не только в целом, но и в уникальные оборонные возможности». Военный блок движется в правильном направлении, чтобы усилить Данию в ее обороне, заверил генсек НАТО.

В январе 2026 года отношения между США и Европой обострились после того, как Трамп заявил о намерении захватить остров Гренландия, который принадлежит Дании. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике нацбезопасности Кая Каллас отметила, что НАТО способно «развеять опасения» по поводу безопасности Гренландии. А СМИ сообщали о том, что Германия и Британия задумались об отправке своих войск в Гренландию.

Ранее Трамп посетовал, что Россия и Китай не боятся НАТО.

