В Европе назвали условие конца НАТО

Захват Гренландии со стороны США будет означать конец НАТО. Об этом заявила комиссар Евросоюза (ЕС) по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, передает агентство Reuters.

Он напомнил, что статья 42.7 Договора о Европейском союзе (ДЕС) обязывает страны-члены ЕС оказывать помощь в случае военной агрессии.

«Во многом это будет зависеть от Дании, от того, как она отреагирует, какова будет ее позиция. Но, безусловно, государства-члены обязаны оказывать взаимную помощь, если другое государство-член сталкивается с военной агрессией», — сказал Кубилюс.

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России якобы уже окружают остров.

До этого супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети «Х» карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.