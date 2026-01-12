Пенсионерам могут автоматически предоставлять льготы на оплату капремонта

В Госдуме предлагают автоматизировать льготы для пенсионеров на капремонт

В Госдуме предложили предоставлять пенсионерам льготу на капремонт автоматически. С таким предложением выступили депутаты от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым. С документом ознакомились в РИА Новости.

Обращение с таким предложением было направлено министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину.

«Просим поручить подготовку изменений в нормативные правовые акты в целях автоматизации предоставления льготы пенсионерам на уплату взносов за капитальный ремонт без необходимости подачи заявления», — отмечается в документе.

На данный момент пенсионеры, которые не успели собрать документы и подать вовремя заявление, фактически лишаются права получить предусмотренную поддержку.

Парламентарии обратили внимание, что в некоторых субъектах уже начали вводить автоматизацию данной услуги, но отмечают, что пока это носить локальный характер.

До этого пенсионерам рассказали как снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги. Причем есть как федеральные, общие для всех меры, так и региональные. Основная возможность снижения суммы оплаты – это субсидия, которую назначают на ЖКУ при условии, что расходы на коммуналку превысили порог от совокупного дохода семьи.

