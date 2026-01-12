Жительница Запорожья пострадала при ударе ВСУ

В Запорожской области тяжело ранена женщина в результате атаки украинского БПЛА

Мирная жительница пострадала в Михайловском округе Запорожской области в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщили в Минздраве региона.

В официальном заявлении ведомства говорится, что в результате атаки БПЛА ранения получила жительница села Любимовка, относящегося к Михайловскому муниципальному округу.

Женщина с травмами средней тяжести была оперативно доставлена в Михайловскую центральную больницу, где ей была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Накануне губернатор региона Евгений Балицкий отметил, что за сутки было зафиксировано четыре отдельных случая целенаправленных атак со стороны ВСУ на населенные пункты Запорожской области. В частности, село Новоказанковатое подверглось обстрелу, в результате которого пострадала территория сельскохозяйственного предприятия. Ущерб включает повреждения комбайна и трактора.

