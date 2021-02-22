В Москве в понедельник ожидается до -11°С

В Москве в понедельник, 22 февраля, синоптики обещают до -11°С. В столичном небе будет облачно. В городе ожидается небольшой снег и местами гололедица, сообщает Гидрометцентр.

По данным специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -13...-11°С. Ожидается восточный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать -27...-25°С. Ветер подует юго-восточный, 3-8 м/c.

Атмосферное давление днем составит 757 мм рт. ст., а ночью — 764 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.