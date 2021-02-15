Казахстан зарегистрировал произведенную в стране вакцину «Спутник V»

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Anton Vaganov/Reuters

Казахстан зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости».

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