В РФ выявили минимум новых случаев коронавируса с 15 октября

Число заразившихся коронавирусом в 85 регионах России за сутки возросло на 14 185, что является минимальным значением с 15 октября 2020 года, сообщили в оперативном штабе.

По данным штаба, прирост новых случаев составил 0,35%. Притом из числа новых заболевших 1 587 (11,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Также за сутки зафиксировано 430 летальных исходов. Еще 15 194 человека выписались после выздоровления.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4 071 883 человека, вылечились 3 593 101 человека, умерли 80 126 человек.

Ранее в ВОЗ зафиксировали случаи повторного заражения новыми вариантами коронавируса.