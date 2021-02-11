Онищенко объяснил отмену обязательного ношения масок в двух регионах

Власти Чечни и Удмуртии приняли решение об отмене обязательного масочного режима на основе данных о реальной эпидемиологической обстановке, заявил бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Об этом сообщает НСН.

«Все ответственные службы, которые там есть, на основании анализа уровня заболеваемости, числа переболевших, надеюсь, и с учетом выборочных групповых исследований на напряженность иммунитета, дали такую рекомендацию», – рассказал Онищенко.

Он подчеркнул, что от коронавируса не следует «ждать милости», с ним нужно учиться сосуществовать. При этом главным рычагом является вакцинация, отметил депутат.

10 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров отменил в регионе обязательное ношение масок в общественных местах, днем ранее аналогичное решение принял глава Удмуртии Александр Бречалов. При этом соблюдение масочного режима в этих регионах остается рекомендацией.