Новости. Общество

На Кубани обнаружили обломки беспилотника ВСУ

Оперштаб: в станице Челбасской Каневского района нашли обломки беспилотника ВСУ
Inna Varenytsia/Reuters

В станице Челбасской Каневского района обнаружили обломки беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края в Telegram-канале.

«Фрагменты беспилотника упали на территории сельскохозяйственного предприятия», — говорится в сообщении.

По данным специалистов, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. На места работают сотрудники оперативных служб.

До этого губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что обломки беспилотника, упавшие на улицу в городе Невинномысск, обезвредили. По его словам, люди, размещенные в ПВР, возвращаются в свои дома.

14 января Telegram-канал SHOT писал, что Украина для атаки на Ростов-на-Дону применила беспилотники FP-1, которые запускались из Харьковской области.

Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны в ночь на 14 января уничтожили и перехватили 48 украинских беспилотников в российских регионах. Из них 13 были сбиты в Ставропольском крае.

Ранее стало известно об ударе ВКС России по позициям ВСУ в российском приграничье.

