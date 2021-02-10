Власти Чили договорились о поставке вакцины «Спутник V»
Максимс Краюшкинс
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Власти Чили договорились о поставке в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на главу Минздрава Энрике Париса.
«Мы пришли к договоренности о получении в будущем доз вакцины «Спутник V», — сказал он.
Ранее представители МИД Чили провели удаленную встречу с институтом Гамалеи по российской вакцине от коронавируса «Спутник V».
РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».
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