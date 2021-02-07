На Украине аварийно отключили два энергоблока ТЭС

На двух украинских электростанциях в Винницкой и Львовской областях произошло аварийное отключение энергоблоков. Об этом сообщил депутат Верховной рады Андрей Герус в своем Telegram-канале.

«В 00:52 (6 февраля) в аварийный ремонт остановлен блок №2 Ладыжинской ТЭС. Причина — шум в топке котла. В 04:58 в аварийный ремонт остановлен блок №5 Добротворской ТЭС. Причина — неисправность автомата безопасности», — написал Герус.

По его словам, аварии усложняют работу энергосистемы страны, однако системный администратор «Укрэнерго» балансирует подачу электроэнергии за счет других источников, поэтому потребители получают ее бесперебойно.

Ранее сообщалось, что на Украине сложилась критическая ситуация с запасами угля для ТЭС, что может спровоцировать возникновение общесистемной аварии и введение графиков аварийного отключения света.