ФСБ зафиксировала попытку зашифровать данные пациентов больниц в России

Спецслужбы впервые зафиксировали попытки хакеров внедрить вредоносные программы-шифровальщики в информационные ресурсы российских медучреждений, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы Национального координационного центра по компьютерным инцидентам при ФСБ Николая Мурашова.

По его словам, были также замечены хакерские атаки на информационные ресурсы Центризбиркома и Общественной палаты по поправкам в Конституцию.

Мурашов рассказал, что спецслужбам удалось предотвратить атаки на сервисы государственных структур.

Ранее сообщалось, что в России в 2020 году было зарегистрировано более 20 крупных и свыше тысячи мелких случаев утечки данных.