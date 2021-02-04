Вакцина «Спутник V» будет доступна в Индии не позднее апреля

В марте-апреле 2021 года российская вакцина от коронавируса «Спутник V» начнет использоваться в Индии. Об этом сообщает NDTV, ссылаясь на представителя руководства индийской фармацевтической компании Dr. Reddy's Laboratories Дипака Сапра.

«Я полагаю, что вакцина должна быть доступна в Индии с марта-апреля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Стоимость вакцины для Индии еще не определена, но компания будет добиваться того, чтобы она была доступной.

«Мы тесно сотрудничаем с правительством и нашими партнерами в частном секторе. Доступность и невысокая цена будут нашей мантрой», — сообщил Сапра.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».