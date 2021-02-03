Песков: действия полиции на незаконных акциях протеста оправданны
Бернст Ю.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль беспокоит проведение несанкционированных протестных акций в России.
По его мнению, такая протестная активность должна жестко подавляться. Он отметил, что проведение несанкционированных акций вызывает обеспокоенность и подтверждает оправданность жестких действий полиции.
«Главное — чтобы не было активности несанкционированных протестов. Это та активность, которая, безусловно, должна достаточно жестко подавляться», — сказал Песков.
Ранее Песков заявлял, что высказывать свое мнение на незаконных, нелегитимных акциях в этих целях недопустимо.
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