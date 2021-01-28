Патриарх Варфоломей сделал прививку от COVID-19

Патриарх Константинопольский Варфоломей в четверг, 28 января, привился от коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на блог «Свет Фанара».

Как сообщается, он вакцинировался в государственной университетской клинике CAPA в Стамбуле.

Патриарх поблагодарил врачей и персонал клиники, а также пожелал, чтобы как можно больше людей в мире сделали прививку от COVID-19, для того чтобы как можно быстрее остановить распространение коронавирусной инфекции.