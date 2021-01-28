Песков заявил о многочисленных нарушениях закона на несанкционированной акции в Москве
Ника Пикекатлет
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время несанкционированной акции в Москве были зафиксированы многочисленные случаи нарушения закона. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, теперь правоохранительные органы занимаются проведением оперативно-следственных действий. Он подчеркнул, что они выполняют свою работу.
«Мы высказывали свою обеспокоенность перед тем, как произошли эти события», — добавил Песков.
Ранее 24 января представитель Кремля заявил, что участниками незаконных протестных акций становится меньше людей, чем тех, кто поддерживает президента России Владимира Путина.
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