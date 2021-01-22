Названа связанная с аутоиммунитетом причина тяжелого течения коронавируса

Специалисты Йельского университета Акико Ивасаки обнаружили новую причину тяжелого течения коронавируса. Об этом сообщает Nature.

Их исследования показали, что «антитела-оборотни» атакуют элементы иммунной системы организма или определенные белки в разных органах, включая сердце. По сравнению с цитокиновыми штормами они вызывают точечные и долгосрочные повреждения.

Отмечается, что ученые обследовали 194 зараженных COVID-19 пациента и медицинских работника. У каждого из них течение болезни происходило по-разному. Так, у некоторых аутоантитела атаковали собственные ткани организма.

У других подопечных выявили аутоантитела к белкам в кровеносных сосудах, сердце и головном мозгу. По мнению ученых, именно при таком развитии болезни после коронавируса возникают осложнения.

Теперь специалистам предстоит выяснить механизм выработки аутоантител. Его понимание должно помочь лечить последствия коронавируса и других вирусных заболеваний.