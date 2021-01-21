В Москве в четверг ожидается до -8°С

В Москве в четверг, 21 января, синоптики пообещали до -8°С. В столице будет облачно, ожидается снег и гололедица, сообщает Гидрометцентр.

По данным специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в районе -6...-8°С. Ожидается южный и юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать -7...-5°С. Ветер подует юго-западный, 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 748, а ночью 750 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.