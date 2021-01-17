В Белоруссии планируют начать вакцинацию от COVID-19 в апреле

Минздрав Белоруссии назвал сроки начала вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает телеканал СТВ.

Глава ведомства Дмитрий Пиневич отметил, что каждый желающий сможет привиться от COVID-19 с апреля 2021 года.

По его словам, до этого в стране будет проходить вакцинация наиболее уязвимых групп граждан: преподавателей, медработников, журналистов, работников сферы строительства и торговли.

«Вот мы когда отработаем с этим контингентом…, потом начнем работать и по другим группам», — сказал Пиневич.

Министр также добавил, что Белоруссия намерена сотрудничать с производителями российских вакцин, однако уточнил, что «выпускают достаточно хороший спектр китайские коллеги».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 95 млн заболевших, свыше 67,8 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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