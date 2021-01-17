WP: задержанного у Капитолия с оружием отпустили из-под стражи

Мужчину, задержанного с пистолетом неподалеку от Капитолия, был отпущен из-под стражи, пишет газета The Washington Post.

Как сообщает издание, с него сняли все обвинения кроме ношения оружия без лицензии.

«Это была просто ошибка», — сказал журналистам Уэсли Аллен Билер после освобождения.

По его словам, он работает в Вашингтоне в частной охране.

Мужчина также заявил, что свыше 500 патронов, о которых сообщали СМИ, у него при себе не было.

Ранее сообщалось, что житель штата Вирджиния был задержан при попытке проникнуть на охраняемую территорию Капитолия.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. В Вашингтоне ввели комендантский час. Палата представителей Конгресса США вынесла Трампу импичмент по обвинении в подстрекательстве к мятежу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Стрелковая ассоциация США объявила о банкротстве поcле штурма Капитолия

— Полиция США задержала мужчину при попытке попасть в Капитолий с оружием

— В тюрьмах США усилили меры безопасности