WP: задержанного у Капитолия с оружием отпустили из-под стражи
Мужчину, задержанного с пистолетом неподалеку от Капитолия, был отпущен из-под стражи, пишет газета The Washington Post.
Как сообщает издание, с него сняли все обвинения кроме ношения оружия без лицензии.
«Это была просто ошибка», — сказал журналистам Уэсли Аллен Билер после освобождения.
По его словам, он работает в Вашингтоне в частной охране.
Мужчина также заявил, что свыше 500 патронов, о которых сообщали СМИ, у него при себе не было.
Ранее сообщалось, что житель штата Вирджиния был задержан при попытке проникнуть на охраняемую территорию Капитолия.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. В Вашингтоне ввели комендантский час. Палата представителей Конгресса США вынесла Трампу импичмент по обвинении в подстрекательстве к мятежу.
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