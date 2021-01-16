Сингапур усилит ограничения на въезд из-за COVID-19

Правительство Сингапура решило ужесточить требования к прибывающим в страну на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Минздрав страны отметил, что с 24 января человек должен предоставлять отрицательный результат тестирования на COVID-19 по приезде в страну. Ранее иностранные туристы, которые посещали регионы с высоким уровнем риска заражения, были обязаны сдать анализы на коронавирус за 72 часа до прибытия.

Министерство уточнило, что правила по самоизоляции и второму тесту по ее окончании также будут сохранены. При этом в ведомстве посоветовали заранее зарегистрироваться и внести предоплату за тест.

Кроме того, с 31 января необходимой станет и медицинская страховка «для покрытия расходов на лечение и госпитализацию в связи с COVID-19 в Сингапуре», которая стоит свыше $22,2 тыс.

Минздрав добавляет, что данное решение было принято на фоне ухудшающейся в мире эпидемиологической обстановки, а также появления новых штаммов коронавируса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 94,4 млн заболевших, свыше 67,4 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Виноват штамм: рейсы в Великобританию отложили до февраля

— Ряд стран изменил правила въезда на фоне пандемии

— ВОЗ рассматривает вопрос о паспортах вакцинации