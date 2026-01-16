Поевшую пельменей Настю Ивлееву заподозрили в беременности

Блогерша Настя Ивлеева дала повод для слухов о беременности. Новым видео знаменитость поделилась в социальных сетях.

Ивлеева сняла, как ее супруг Филипп Бегак готовит пельмени, и продемонстрировала полную тарелку с блюдом.

Некоторые подписчики усмотрели на кадрах якобы увеличившийся живот и начали поздравлять Анастасию со скорым прибавлением, пишет Super.

В конце декабря Настя Ивлеева и Филипп Бегак посетили предновогодний балет «Щелкунчик» в Мариинском театре. Блогерша выбрала для мероприятия бордовый бархатный корсет с золотыми пуговицами. Телеведущая собрала волосы в пучок и сделала макияж с черными стрелками. Рядом со знаменитостью сидел ее муж.

В декабре 2024 года звезда сообщила в своем Telegram-канале, что вышла замуж, удивив поклонников. Тогда она решила не раскрывать личность избранника. Позднее стало известно, что супругом блогерши стал предприниматель и телеведущий Филипп Бегак. Пара организовала для себя камерное торжество, не привлекая внимания общественности.

Ранее сообщалось о новой налоговой задолженности Анастасии Ивлеевой.