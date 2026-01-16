Размер шрифта
Врач назвал вероятную причину кровавого глаза Макрона

Хирург Коржиков: глаз Макрона мог налиться кровью из-за скачка давления или удара
Philippe Magoni/Reuters

Глаз президента Франции мог налиться кровью из-за скачка давления, однако не стоит исключать и внешнего воздействия, например удара. Об этом «Газете.Ru» заявил хирург, заслуженный врач России Андрей Коржиков.

«Давление. Может такое быть. Это может быть от давления внутричерепного и от внутриглазного, и от переутомления <…> От того, что получил в глаз, элементарно, может быть синяк и под глазом. А если удар еще и точечный, само яблоко, то, безусловно, все это может [быть]», — отметил врач.

15 января Эммануэль Макрон вышел на выступление перед Вооруженными силами Франции с красным и воспаленным правым глазом. Перед началом встречи с военными президент попросил прощения за «неприглядный вид» глаза и заверил, что с ним не произошло «ничего серьезного».

В сети вскоре после этой речи французского лидера пошутили, что Макрон снова поссорился с супругой и стал жертвой домашнего насилия.

Ранее во Франции высмеяли Макрона после одного заявления Путина.

