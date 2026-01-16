Названа причина возгорания в центре МВД в Коми

Причиной возгорания в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре в Коми стали непрофессиональные действия одного из преподавателей во время занятия. Об этом заявили МВД по региону, соответствующая публикация размещена в соцсети «Вконтакте».

«По предварительным данным, причиной возгорания стали непрофессиональные действия одного из преподавателей во время занятия», — указано в сообщении.

16 января министерство здравоохранения Республики Коми заявило, что состояние девяти пострадавших в результате инцидента в учебном центре министерства внутренних дел РФ в Сыктывкаре оценивается как крайне тяжелое или тяжелое.

До этого помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что в Сыктывкаре после инцидента в учебном центре госпитализировали 18 человек. В настоящее время пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. В городе организовали телеконсультации со специалистами федеральных медицинских центров, подчеркнул чиновник.

15 января в центре профессиональной подготовки МВД РФ в Сыктывкаре произошел взрыв светошумовой гранаты. В региональном министерстве внутренних дел рассказали, что все произошло во время учебных занятий с личным составом. После взрыва загорелась крыша здания. В результате пострадали курсанты.

Ранее спасатели потушили пожар в учебном центре МВД в Сыктывкаре.