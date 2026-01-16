Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Названа причина возгорания в центре МВД в Коми

Причиной пожара в центре МВД в Коми назвали действия преподавателя
Telegram-канал прокуратуры Республики Коми

Причиной возгорания в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре в Коми стали непрофессиональные действия одного из преподавателей во время занятия. Об этом заявили МВД по региону, соответствующая публикация размещена в соцсети «Вконтакте».

«По предварительным данным, причиной возгорания стали непрофессиональные действия одного из преподавателей во время занятия», — указано в сообщении.

16 января министерство здравоохранения Республики Коми заявило, что состояние девяти пострадавших в результате инцидента в учебном центре министерства внутренних дел РФ в Сыктывкаре оценивается как крайне тяжелое или тяжелое.

До этого помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что в Сыктывкаре после инцидента в учебном центре госпитализировали 18 человек. В настоящее время пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. В городе организовали телеконсультации со специалистами федеральных медицинских центров, подчеркнул чиновник.

15 января в центре профессиональной подготовки МВД РФ в Сыктывкаре произошел взрыв светошумовой гранаты. В региональном министерстве внутренних дел рассказали, что все произошло во время учебных занятий с личным составом. После взрыва загорелась крыша здания. В результате пострадали курсанты.

Ранее спасатели потушили пожар в учебном центре МВД в Сыктывкаре.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27638707_rnd_8",
    "video_id": "record::649074e8-305c-439d-b4e0-39a91a001f23"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+