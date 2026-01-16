Медведев назвал число заключивших контракт в 2025 году

Медведев: контракт с ВС России в 2025 году заключили более 422 тыс. человек

По итогам 2025 года свыше 422 тысяч человек заключили контракт о прохождении военной службы. Об этом рассказал в ходе совещания по вопросам комплектования войск беспилотных систем заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев заявил, что задача, которая была поставлена верховным главнокомандующим по набору контрактников, выполнена.

«Контракт о прохождении военной службы заключили 422 704 человека», — отметил он, добавив, что это уже окончательные данные.

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия будет добиваться поставленных целей специальной военной операции (СВО), пока украинская сторона не будет готова к миру. Глава государства подчеркнул: Москва стремится именно к долгосрочному и устойчивому миру, надежно обеспечивающему безопасность всех и каждого.

В январе прошлого года Медведев на заседании профильной межведомственной комиссии рассказал, что в 2024-м число контрактников, вступивших в ряды Вооруженных сил РФ, достигло отметки в 450 тысяч человек.

Ранее Путин заявил, что россияне верят в бойцов СВО и победу России.