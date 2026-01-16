Размер шрифта
Кехман уходит с поста худрука Михайловского театра

«Фонтанка»: Кехман и Михайловский театр расторгли трудовой договор
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Владимир Кехман уходит с поста художественного руководителя Михайловского театра. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственный источник.

По данным издания Михайловский театр и Кехман расторгли трудовой договор по соглашению сторон. Новым худруком назначили Александра Соловьева, работающего в труппе театра с 2020 года.

До этого Соловьев занимал должности главного дирижера и музыкального руководителя Михайловского театра.

В конце июля 2025 года Следственный комитет России возбудил в его отношении новое дело о получении взятки в особо крупном размере. По данным «Фонтанки», зеркальное уголовное дело возбуждено и в отношении гендиректора компании-подрядчика театра «РСК-Ренессанс» Марата Каргинова — по статье о даче взятки.

Оба новых дела являются продолжением расследования уголовного дела по растрате в отношении руководителя МХАТ. «Фонтанка» уточняла, что, по версии следствия, в 2022 году Каргинов оплатил 27 млн рублей за «Мерседес» V-класса в автосалоне «Автодом Пулково», оформив автомашину на одну из своих фирм и передав Кехману.

Ранее новым гендиректором МХАТ им. Горького вместо Кехмана назначили главу театра кукол.

