Россиянину, задержанному в Индии за убийство своей девушки, грозит смертная казнь

В Индии задержали туриста из России, который из ревности перерезал девушке горло

Россиянину, задержанному в индийском южном штате Гоа за расправу над подругой, грозит смертная казнь. Об этом ТАСС сообщил генеральный консул России в Мумбаи Иван Фетисов.

По словам Фетисова, в отношении туриста из России возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство». Согласно индийским законам виновному грозит наказание в виде пожизненного заключения или смертной казни через повешение.

Подозреваемый задержан и до вынесения приговора будет находиться в Центральной тюрьме Гоа.

«В настоящее время мы взаимодействуем с правоохранительными органами и властями Гоа по всем вопросам. Установлена связь с семьей погибшей, родственники проинформированы о случившемся», — отметил генконсул.

По информации Telegram-канала SHOT, 37-летние Алексей Л. и Елена К. арендовали квартиру в городе Арамболь на севере штата Гоа. Сегодня ночью Алексей заподозрил возлюбленную в неверности, решив, что она переписывается с другим мужчиной.

Во время ссоры он несколько раз ударил Елену ножом, а затем связал жертве руки, положил в ванну, где перерезал ей горло. После совершения убийства мужчина не пытался сбежать с места преступления и улегся рядом с телом женщины, надев на себя ее вещи.

