Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Россиянину, задержанному в Индии за убийство своей девушки, грозит смертная казнь

В Индии задержали туриста из России, который из ревности перерезал девушке горло
Telegram-канал «SHOT»

Россиянину, задержанному в индийском южном штате Гоа за расправу над подругой, грозит смертная казнь. Об этом ТАСС сообщил генеральный консул России в Мумбаи Иван Фетисов.

По словам Фетисова, в отношении туриста из России возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство». Согласно индийским законам виновному грозит наказание в виде пожизненного заключения или смертной казни через повешение.

Подозреваемый задержан и до вынесения приговора будет находиться в Центральной тюрьме Гоа.

«В настоящее время мы взаимодействуем с правоохранительными органами и властями Гоа по всем вопросам. Установлена связь с семьей погибшей, родственники проинформированы о случившемся», — отметил генконсул.

По информации Telegram-канала SHOT, 37-летние Алексей Л. и Елена К. арендовали квартиру в городе Арамболь на севере штата Гоа. Сегодня ночью Алексей заподозрил возлюбленную в неверности, решив, что она переписывается с другим мужчиной.

Во время ссоры он несколько раз ударил Елену ножом, а затем связал жертве руки, положил в ванну, где перерезал ей горло. После совершения убийства мужчина не пытался сбежать с места преступления и улегся рядом с телом женщины, надев на себя ее вещи.

Ранее в Таиланде неизвестные убили российского туриста. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27638743_rnd_3",
    "video_id": "record::1417aec7-5afb-42cd-8aa6-72d6ac995dbd"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+