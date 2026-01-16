Бывший футболист «Спартака»: тренер Карседо еще присматривается к игрокам команды

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» предположил, что команда не совершила ни одного трансфера текущей зимой из-за того, что новый главный тренер команды Хуан Карседо присматривается к футболистам.

«Почему «Спартак» пока не совершал трансферов этой зимой? Мне кажется, это связано с тренером. Ему сейчас надо разобраться, кто для него помощник из игроков. Когда будет понимание, тогда начнутся трансферы», — сказал Масалитин.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо, уже работавшего в 2012 году в клубе в качестве помощника Унаи Эмери, а в последнее время возглавлявшего кипрский «Пафос». Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Ранее футбольный агент рассказал, что получил противоречивую информацию о новом тренере «Спартака».