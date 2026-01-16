Размер шрифта
Итальянская компания намерена заняться сборкой БПЛА на Украине

Лисняк: инвестор из Италии хочет создать центр по сборке БПЛА на Украине
Итальянский инвестор готов в 2026 году локализовать на Украине центр по сборке беспилотников с финансированием порядка €20 млн. Об этом сообщил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк, передает ТАСС.

«Италия планирует организовать совместное с Украиной предприятие по сборке БПЛА так, чтобы 75% производства осуществлялось на территории Украины, а 25% — в Италии. Размер потенциального финансирования на текущий год составляет до 20 млн», — сказал он.

По словам Лисняка, представители иностранной компании должны прибыть на Украину для переговоров 21 января.

Кроме того, замглавы ВГА отметил, что ряд неправительственных организаций в Италии занимаются вербовкой наемников для отправки на Украину.

Речь идет в частности о «Центре изучения экстремизма Itstime» и ассоциации «Стур», которые прикрываясь аналитической деятельностью и гуманитарной миссией, занимаются подбором военных для Вооруженных сил Украины.

Ранее силовики заявили о ликвидации колумбийского наемника в Днепропетровской области.

