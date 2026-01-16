На видео сняли, как гаишники обстреливали Porsche с человеком и разбивали авто руками

Размер шрифта
В Подмосковье на видео сняли, как гаишники обстреляли и разбили Porsche с человеком 
В Подмосковье сотрудники ДПС обстреляли и разбили Porsche, водитель которого пытался протаранить патрульную машину. Видео опубликовал Telegram-канал 112.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов стреляют по колесам автомобиля, после чего один из гаишников пытается открыть машину, но водитель блокирует двери, тогда мужчины решают выбить стекла иномарки руками.

По данным Telegram-канала Baza, нарушитель прятался от сотрудников ДПС на заднем сидении Porsche. В настоящее время с мужчиной разговаривают силовики. Был ли водитель трезв – неизвестно.

До этого в Москве мужчины избили подростка на автобусной остановке после стрельбы. Инцидент произошел 15 января. Группа мужчин неприлично вела себя в общественном транспорте, тогда 17-летний подросток сделал им замечание. Конфликт продолжился на остановке, где несовершеннолетний достал светошумовой пистолет и открыл стрельбу, в ходе которой ранил своих оппонентов.

Ранее в Москве на видео сняли, как мужчины жестко избили водителя на глазах его ребенка.
 
