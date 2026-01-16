Глюкоза о подробностях пожара, устроенного дочерью: «Сгорела ванная»

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова), рассказала о подробностях пожара, устроенного недавно ее дочерью — 18-летней Лидией. Воспоминаниями артистка поделилась в шоу «Токсики» комика Ильи Соболева, новый выпуск которого опубликован на платформе VK Видео.

По словам певицы, сперва она услышала крики в квартире, а когда вышла в коридор, помещение уже заполнил дым, на помощь пришлось звать людей с огнетушителями.

«Она просто поставила свечку, свечка загорелась и перешла на корзинку, в которой лежали расчески. Лаки загорелись, пошла занавеска — в итоге сгорела ванная», — говорит звезда.

В декабре телеведущая Дана Борисова назвала певицу Глюкозу одним из главных фриков российского телевидения.

«Я впервые вижу, чтобы звезда так низко падала и вела себя настолько вызывающе. Мне кажется, что у нее большие проблемы, причем проблемы с горячительными напитками, я уже предлагала свою помощь, но меня проигнорировали», — заявила ведущая.

