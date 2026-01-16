Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

РЖД продает половину доли в ФГК

«Ъ»: РЖД продаст акции ФГК во втором квартале 2026 года
ovbelov/Shutterstock/FOTODOM

РЖД планирует продать 49% Федеральной грузовой компании (ФГК) за 44 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

«Долю ФГК собираются реализовать посредством публичного аукциона. Эксперты издания оценили стоимость доли на основе результатов ФГК за первые девять месяцев 2025 года. В то же время балансовая стоимость предприятия составляет 43 млрд рублей», — пишет издание.

Согласно источникам «Ъ» стоимость доли может быть скорректирована после прогноза рынка оперативных перевозок на 2026–2028 годы. По информации журналистов, прибыль от продажи ФГК в настоящее время не предусмотрена.

Как отмечается, обсуждение вопроса о реализации пакета акций состоится на совете директоров монополии во втором квартале 2026 года, пишет издание. Так, стоимость пакета ФГК составляет примерно в 2–2,5 раза меньше стоимости вагонного парка. Тем не менее, аналитики считают, что цена является адекватной с учетом текущего состояния перевозочного рынка и доходности операторского бизнеса.

В декабре прошлого года СМИ сообщали, что российские власти намерены реализовать масштабную программу повышения финансового устойчивости РЖД в связи с триллионными долгами. Для этого рассматриваются такие меры, как реструктуризация задолженности, сокращение операционных затрат и продажа Федеральной грузовой компании (ФГК)

Ранее сообщалось, что РЖД сокращает инвестпрограмму второй год подряд.
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+