РЖД продает половину доли в ФГК

РЖД планирует продать 49% Федеральной грузовой компании (ФГК) за 44 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

«Долю ФГК собираются реализовать посредством публичного аукциона. Эксперты издания оценили стоимость доли на основе результатов ФГК за первые девять месяцев 2025 года. В то же время балансовая стоимость предприятия составляет 43 млрд рублей», — пишет издание.

Согласно источникам «Ъ» стоимость доли может быть скорректирована после прогноза рынка оперативных перевозок на 2026–2028 годы. По информации журналистов, прибыль от продажи ФГК в настоящее время не предусмотрена.

Как отмечается, обсуждение вопроса о реализации пакета акций состоится на совете директоров монополии во втором квартале 2026 года, пишет издание. Так, стоимость пакета ФГК составляет примерно в 2–2,5 раза меньше стоимости вагонного парка. Тем не менее, аналитики считают, что цена является адекватной с учетом текущего состояния перевозочного рынка и доходности операторского бизнеса.

В декабре прошлого года СМИ сообщали, что российские власти намерены реализовать масштабную программу повышения финансового устойчивости РЖД в связи с триллионными долгами. Для этого рассматриваются такие меры, как реструктуризация задолженности, сокращение операционных затрат и продажа Федеральной грузовой компании (ФГК)

Ранее сообщалось, что РЖД сокращает инвестпрограмму второй год подряд.