Делегация американских политиков прибыла в Данию с одной целью

Группа политиков из США прибыла в Данию для ее поддержки в вопросе Гренландии

Делегация политиков из США прибыла в столицу Дании, чтобы поддержать власти страны по вопросу принадлежности Гренландии. Об этом сообщило издание Ekstra Bladet со ссылкой на сенатора от американского штата Иллинойс Дика Дурбина.

«Мы здесь, чтобы выразить солидарность с датским и гренландским народами, которые были нашими друзьями и союзниками на протяжении десятилетий», — сказал парламентарий.

По его словам, американские политики хотят показать Копенгагену, что ценят связи с королевством.

Всего в столицу Дании прибыли 11 членов конгресса США, представляющие как Демократическую, так и Республиканскую партии. Ожидается, что делегация встретится с депутатами датского парламента и членами комитета по внешней политике и политике безопасности Гренландии. Кроме того, американские политики рассчитывают провести переговоры с премьер-министрами Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенсом-Фредериком Нильсеном.

27 марта 2025 года президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на международном форуме «Арктика — территория диалога» назвал серьезными планы США присоединить Гренландию. Он выразил уверенность, что идея Вашингтона взять остров под свой контроль не является просто экстравагантным заявлением.

Ранее в Дании пообещали открыть огонь в случае нападения США на Гренландию.