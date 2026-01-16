В Госдуме рассказали, могут ли роботы-доставщики заменить курьеров

Роботы-доставщики экономят время и деньги, но полностью заменить живых курьеров пока не способны. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы Александр Толмачев.

«Доставка продуктов — типовая, простая с точки зрения организации процесса и массовая задача. Как раз такие автоматизируют в первую очередь, поэтому симпатяги роверы (роботы-доставщики. — «Газета.Ru») все чаще мелькают на улицах. Современные роверы-доставщики сравнялись с живыми курьерами по грузоподъемности, они могут брать на борт примерно 20 килограммов. Время работы на одной зарядке — почти 10 часов, практически смена. Содержание робота дешевле, чем оплата услуг курьера. Спрос очень высокий, доставка — одна из самых востребованных услуг сегодня, и роверы выглядят решением для снижения затрат», — отметил Толмачев.

Но у роботов-доставщиков, по мнению парламентария, есть ряд минусов — это плохая проходимость и доставка не до квартиры, а лишь до подъезда.

«Где ровер застрянет в колее или сугробе на подходе к подъезду, там живой курьер точно пройдет или проедет. Во-вторых, роботы доставляют посылку только до наружной двери, поэтому получателю заказа нужно выйти навстречу роботу. Не всем этот вариант подходит, например жителям многоквартирных домов — пожилым или больным людям, молодым мамам, которые не могут отойти от малыша. А курьер принесет заказ прямо к двери квартиры. В-третьих, на сегодня роверов не так много: в Москве работает около трех сотен, а курьеров-людей — тысячи. Собрать и подготовить робота дольше, чем оформить человека и объяснить ему задачу. Да, ровер экономит время и деньги, и в некоторых случаях — отличная альтернатива человеку. Но полностью заменить живых курьеров роверы все же пока что не способны», — констатировал Толмачев.

Ранее москвичи спасли робота-доставщика, застрявшего на дороге после масштабного снегопада.