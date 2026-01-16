Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

В Госдуме рассказали, могут ли роботы-доставщики заменить курьеров

Депутат Толмачев: собрать и подготовить робота-доставщика дольше, чем обучить курьера
Телеграм-канал «112»

Роботы-доставщики экономят время и деньги, но полностью заменить живых курьеров пока не способны. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы Александр Толмачев.

«Доставка продуктов — типовая, простая с точки зрения организации процесса и массовая задача. Как раз такие автоматизируют в первую очередь, поэтому симпатяги роверы (роботы-доставщики. — «Газета.Ru») все чаще мелькают на улицах. Современные роверы-доставщики сравнялись с живыми курьерами по грузоподъемности, они могут брать на борт примерно 20 килограммов. Время работы на одной зарядке — почти 10 часов, практически смена. Содержание робота дешевле, чем оплата услуг курьера. Спрос очень высокий, доставка — одна из самых востребованных услуг сегодня, и роверы выглядят решением для снижения затрат», — отметил Толмачев.

Но у роботов-доставщиков, по мнению парламентария, есть ряд минусов — это плохая проходимость и доставка не до квартиры, а лишь до подъезда.

«Где ровер застрянет в колее или сугробе на подходе к подъезду, там живой курьер точно пройдет или проедет. Во-вторых, роботы доставляют посылку только до наружной двери, поэтому получателю заказа нужно выйти навстречу роботу. Не всем этот вариант подходит, например жителям многоквартирных домов — пожилым или больным людям, молодым мамам, которые не могут отойти от малыша. А курьер принесет заказ прямо к двери квартиры. В-третьих, на сегодня роверов не так много: в Москве работает около трех сотен, а курьеров-людей — тысячи. Собрать и подготовить робота дольше, чем оформить человека и объяснить ему задачу. Да, ровер экономит время и деньги, и в некоторых случаях — отличная альтернатива человеку. Но полностью заменить живых курьеров роверы все же пока что не способны», — констатировал Толмачев.

Ранее москвичи спасли робота-доставщика, застрявшего на дороге после масштабного снегопада.
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+