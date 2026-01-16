Россиянам объяснили опасность запроса об отсрочке в уплате налогов

Россияне могут столкнуться с уголовными сроками, попросив налоговую об отсрочке в уплате налогов, сказал «Газете.Ru» экономист, эксперт Института экономики роста имени П. А. Столыпина, член генерального совета «Деловой России», член ФПС партии «Новые люди» Олег Николаев.

По его словам, такие изменения, как заморозка срока давности по налоговым преступлениям, проводятся не постановлениями Минфина, а изменениями в законодательство — должна идти речь о проекте поправок в Уголовный кодекс. Срок давности предлагается замораживать только в том случае, если налогоплательщик получил отсрочку или рассрочку по уплате налогов, пояснил Николаев. После того как материалы налоговой проверки поступят в следствие, течение срока возобновится, то есть он замораживается не навсегда, добавил экономист.

Он рассказал, как это должно работать. Налогоплательщик испытывает финансовые трудности и пытается получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов. Подает в ФНС список документов, подтверждающих свое бедственное положение (статья 64 НК РФ). Налоговая этот список рассматривает, соглашается и дает должнику отсрочку.

«Далее, если должник не справляется с уплатой налогов и после отсрочки, над ним может нависнуть уголовное дело. И период с момента предоставления отсрочки до момента передачи материалов проверки в следствие в общий срок давности включаться не будет. То есть к тем двум или шести (в зависимости от тяжести преступления) годам добавляется время, в течение которого налоговая приходила к пониманию, что налогоплательщик водил ее за нос. В целом это справедливо, но ситуация выглядит слегка фантасмагорической», — подчеркнул эксперт.

По его словам, отсрочка (рассрочка) по налогам дается не просто так. Нужно представить много документов (полные справки по банковским счетам, перечень контрагентов-дебиторов с указанием цен договоров и сроков их исполнения и так далее), уточнил Николаев. Иначе говоря, предполагается, что потенциальный преступник должен сам принести на себя доказательную базу, пояснил экономист.

С практической точки зрения Николаев видит прессинг для бизнеса не в том, что проверок будет больше. Больше их не будет, в техническом плане ФНС уже работает оптимально, пояснил эксперт.

«Просто за отсрочками по налогам станет обращаться очень опасно. Небольшая передышка может обернуться будущей неприятностью. Впрочем, для нашего «перегруженного» бюджета в текущем моменте полезно, если за отсрочками обращаться не будут. А это сейчас, похоже, главное», — заключил экономист.

Ранее сообщалось, что в России могут заморозить срок давности по налоговым преступлениям.