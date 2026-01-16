Размер шрифта
В Норвегии осудили передачу Нобелевской премии Трампу

Bloomberg: в Норвегии назвали жалкой передачу Трампу Нобелевской премии мира
Бывшая государственный секретарь Министерства иностранных дел Норвегии Янне Хааланд Матлари назвала жалким поступком передачу президенту США Дональду Трампу Нобелевской премии мира. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Накануне лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо передала Трампу медаль Нобелевской премии мира.

«Это полное неуважение к награде с ее стороны <...>, премию нельзя просто так отдать. Она проявляет неуважение к комитету и к значимости премии, отдавая ее так, будто это товар, который она может использовать в переговорах с Трампом», — сказала Матлари.

Мачадо передала Трампу медаль Нобелевской премии мира во время приема в Белом доме. По ее словам, этот жест стал признанием роли США и лично Трампа в борьбе венесуэльской оппозиции. Трамп, приняв медаль, назвал это «замечательным жестом взаимного уважения». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Нобелевскую премию мира Мачадо присудили в октябре 2025 года «за неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

Ранее Трамп потребовал Нобелевку за каждую остановленную войну.

