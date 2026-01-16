Тимошенко ответила на обвинения в коррупции фразой «это было на кофе, чай, печенье»

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что найденный на изъятом во время обысков Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) компьютере файл «касса» касался расходов на чай, кофе и печенье. Ее слова приводит УНИАН в своем Telegram-канале.

Она отметила, что расходы были обозначены не в долларах, а в гривнах. Тимошенко также указала, что изъятый компьютер принадлежал не ей, а ее приемной.

Политик подчеркнула, что $40 тыс., которые нашли у нее при обыске, — это компенсация за преследование ее бывшим президентом Виктором Януковичем, полученная из Соединенных Штатов.

При этом Тимошенко заявила, что не собирается бежать из страны.

«Я буду здесь до тех пор, пока страна не будет освобождена от фашистского режима», — сказала она.

Также лидер партии «Батькивщина», выступая в зале суда, заявила, что никогда не вела диалогов, записи которых были ранее обнародованы НАБУ.

В ночь на 14 января украинское издание «Обозреватель» сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Тимошенко в коррупции. По данным источников, депутат «Батькивщины», а также глава фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия подозреваются в предоставлении незаконных льгот ряду парламентариев от других фракций за нужные результаты голосования в Верховной раде.

